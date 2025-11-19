Miss Jamaica abandona la preliminar de Miss Universo 2025 en camilla tras fuerte caída

Suscríbete a nuestros canales

En una de las noches más esperadas del Miss Universo 2025, como es la Gala Preliminar, que se celebra actualmente en Tailandia, ocurrió un momento que paralizó al mundo entero.

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, protagonizó una dramática caída justo después de desfilar en traje de gala, mientras caminaba por el borde del escenario.

La caída de Miss Jamaica

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, Gabrielle se desplazaba con gracia por la pasarela, luciendo un elegante vestido naranja y mirando al frente, cuando de repente perdió el equilibrio y, la oscuridad del escenario no dejó ver que ya no había más espacio.

Su caída fue hacia el público, lo que generó una gran preocupación entre los asistentes y activó de inmediato los protocolos de seguridad del certamen.

En las imágenes se observa cómo varios miembros del equipo se apresuran a asistirla, mientras es trasladada en una camilla. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.