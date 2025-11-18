El exfutbolista Claude Makélélé renuncia al Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Cuando solo habían pasado minutos de la renuncia de Omar Harfouch al comité de jurados del Miss Universo 2025, el exfutbolista Claude Makélélé, anunció en su Instagram que tampoco formaría parte de la convocatoria para la noche final.

El francés, quien fue confirmado con total emoción por la organización del máximo certamen, lamentó no poder decir presente en tan importante cita el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

¿Qué ocurrió con Claudé Makélélé?

El legendario deportista conocido por su paso por clubes como el Chelsea F.C y Real Madrid C.F, compartió la noticia mediante sus historias de Instagram, donde apuntó: "No podré asistir al certamen de Miss Universo 2025 debido a razones personales imprevistas".

"Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma representa el empoderamiento, la diversidad y la excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera", añadió.

Finalmente, el entrenador de 52 años pidió disculpas y dejó la puerta abierta para una futura invitación: "Pido disculpas sinceramente a la organización, a las concursantes y a todos los involucrados, y espero poder contribuir en el futuro en mejores circunstancias".

La polémica salida de otro jurado

Antes del anuncio de Claude, el compositor y empresario libanés Omar Harfouch, informó en su cuenta de Instagram que renunciaba al Miss Universo 2025. ¿La razón? A su juicio, el camino a la noche final está lleno de irregularidades.

El conflicto estalló cuando Harfouch afirmó que, tres días antes de la final que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia, se efectuó una votación secreta para preseleccionar al Top 30 de las 136 concursantes.

Omar afirma que, la votación habría sido realizada por personas que no formaban parte del jurado oficial, y que sólo un individuo conoce los resultados. Para añadir tensión, esa persona pertenece a una organización nacional participante, lo que Harfouch señala como un claro “conflicto de intereses”.