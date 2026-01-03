El mensaje de "Checo" Pérez tras la detención de Nicolás Maduro

Suscríbete a nuestros canales

Tras los trascendentales sucesos ocurridos en la madrugada de este sábado en Venezuela, que culminaron con la detención del mandatario Nicolás Maduro, diversas figuras y fuentes ligadas al deporte mundial han manifestado su apoyo a los ciudadanos de la nación caribeña. En un clima de incertidumbre y expectativa, el respaldo internacional ha comenzado a circular a través de las redes sociales y comunicados oficiales.

Solidaridad desde las pistas de Fórmula 1

Uno de los primeros en pronunciarse fue el reconocido piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez. El corredor, quien goza de una amplia base de seguidores en toda Latinoamérica, no dudó en enviar un emotivo mensaje de aliento a los millones de venezolanos que siguen minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos.

“Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. ¡Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde!”, expresó el tapatío a través de sus plataformas digitales. Pérez finalizó su intervención con un mensaje de esperanza que resonó con fuerza entre sus seguidores: “¡Mis oraciones con todos ustedes! (...) Libre Venezuela”.

Un eco de apoyo en el deporte internacional

A las palabras de Pérez se han sumado otros atletas y organizaciones deportivas que ven en estos hechos un punto de inflexión para el país. Se espera que, con el transcurrir de las horas, más personalidades del béisbol de las Grandes Ligas y del fútbol europeo —donde la presencia de jugadores venezolanos es notable— emitan comunicados similares.

La comunidad deportiva internacional ha subrayado la importancia de la paz ciudadana y el respeto a los derechos humanos en medio de la transición que atraviesa el país tras la captura de Maduro, la cual ha generado un impacto mediático global sin precedentes en la región.