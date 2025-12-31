Fórmula 1: ¿Por qué Max Verstappen fue el piloto del año?

Suscríbete a nuestros canales

Max Verstappen no ganó el campeonato de la temporada 2025 de Fórmula 1. Aunque ganó algo más importante, ser el Piloto del año y seleccionado por sus compañeros de la F1; superando a Lando Norris que ganó el título. ¿Cuáles son las razones para que el neerlandés trascendiera a tal nivel?

Norris se coronó campeón junto a McLaren, pero el paddock eligió a Verstappen como piloto del año. El neerlandés perdió el título por dos puntos y vivió una remontada histórica contra el mejor equipo del año. La resistencia heroica que mostró pese a la adversidad técnica convirtió en una proeza su temporada 2025.

No hay que olvidar que a mitad de año a Christian Horner fue despedido de Red Bull Racing. Tras lo cual comenzó la remontada histórica de 104 puntos para pelear el título: 6 victorias en los últimos 9 grandes premios y 8 triunfos para cerrar la temporada; siendo el máximo de ese apartado.

¿Cómo quedó el top 10 del Piloto del año en la temporada 2025?

El Piloto del Año fue Max Verstappen superando a Lando Norris que terminó como segunda en la votación. Sin embargo, a partir de ahí hay un montón de historias interesantes como la entrada de Oliver Bearman e Isack Hadjar que debutaron en la temporada y su impacto fue importante.

Top 10 Piloto del Año 2025 en la Fórmula 1:

Max Verstappen Lano Norris Oscar Piastri George Russell Fernando Alonso Carlos Sainz Charles Leclerc Oliver Bearman Isack Hadjar Nico Hulkenberg

