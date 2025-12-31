Fórmula 1

Fórmula 1: ¿Por qué Max Verstappen fue el piloto del año?

Hay razones poderosas para que los pilotos de la F1 seleccionaran al neerlandés como el mejor de la categoría reina del automovilismo

Jeferson Palacin
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 11:36 am
Max Verstappen - Red Bull Racing
Max Verstappen no ganó el campeonato de la temporada 2025 de Fórmula 1. Aunque ganó algo más importante, ser el Piloto del año y seleccionado por sus compañeros de la F1; superando a Lando Norris que ganó el título. ¿Cuáles son las razones para que el neerlandés trascendiera a tal nivel?

Norris se coronó campeón junto a McLaren, pero el paddock eligió a Verstappen como piloto del año. El neerlandés perdió el título por dos puntos y vivió una remontada histórica contra el mejor equipo del año. La resistencia heroica que mostró pese a la adversidad técnica convirtió en una proeza su temporada 2025.

No hay que olvidar que a mitad de año a Christian Horner fue despedido de Red Bull Racing. Tras lo cual comenzó la remontada histórica de 104 puntos para pelear el título: 6 victorias en los últimos 9 grandes premios y 8 triunfos para cerrar la temporada; siendo el máximo de ese apartado.

¿Cómo quedó el top 10 del Piloto del año en la temporada 2025?

El Piloto del Año fue Max Verstappen superando a Lando Norris que terminó como segunda en la votación. Sin embargo, a partir de ahí hay un montón de historias interesantes como la entrada de Oliver Bearman e Isack Hadjar que debutaron en la temporada y su impacto fue importante.

Top 10 Piloto del Año 2025 en la Fórmula 1:

  1. Max Verstappen
  2. Lano Norris
  3. Oscar Piastri
  4. George Russell
  5. Fernando Alonso
  6. Carlos Sainz
  7. Charles Leclerc
  8. Oliver Bearman
  9. Isack Hadjar
  10. Nico Hulkenberg

Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

  1. GP Australia (Albert Park) - 8 marzo
  2. GP China Sprint (Shanghái) - 15 marzo
  3. GP Japón (Suzuka) - 29 marzo
  4. GP Baréin (Sakhir) - 12 abril
  5. GP Arabia Saudita (Yeda) - 19 abril
  6. GP Miami Sprint (Miami Gardens) - 3 mayo
  7. GP Canadá Sprint (Montreal) - 24 mayo
  8. GP Mónaco (Montecarlo) - 7 junio
  9. GP Barcelona-Cataluña (Montmeló) - 14 junio
  10. GP Austria (Red Bull Ring) - 28 junio
  11. GP Gran Bretaña Sprint (Silverstone) - 5 julio
  12. GP Bélgica (Spa) - 19 julio
  13. GP Hungría (Hungaroring) - 26 julio
  14. GP Países Bajos Sprint (Zandvoort) - 23 agosto
  15. GP Italia (Monza) - 6 septiembre
  16. GP España (Madring, Madrid) - 13 septiembre
  17. GP Azerbaiyán (Bakú) - 26 septiembre
  18. GP Singapur Sprint (Marina Bay) - 11 octubre
  19. GP Estados Unidos (Austin) - 25 octubre
  20. GPCiudad de México (Hermanos Rodríguez) - 1 noviembre
  21. GP São Paulo (Interlagos) - 8 noviembre
  22. GP Las Vegas - 21 noviembre
  23. GP Catar (Losail) - 29 noviembre
  24. GP Abu Dhabi (Yas Marina) - 6 diciembre

