Fórmula 1: ¿Por qué Max Verstappen fue el piloto del año?

Max Verstappen no ganó el campeonato de la temporada 2025 de Fórmula 1. Aunque ganó algo más importante, ser el Piloto del año y seleccionado por sus compañeros de la F1; superando a Lando Norris que ganó el título. ¿Cuáles son las razones para que el neerlandés trascendiera a tal nivel?
Norris se coronó campeón junto a McLaren, pero el paddock eligió a Verstappen como piloto del año. El neerlandés perdió el título por dos puntos y vivió una remontada histórica contra el mejor equipo del año. La resistencia heroica que mostró pese a la adversidad técnica convirtió en una proeza su temporada 2025.
No hay que olvidar que a mitad de año a Christian Horner fue despedido de Red Bull Racing. Tras lo cual comenzó la remontada histórica de 104 puntos para pelear el título: 6 victorias en los últimos 9 grandes premios y 8 triunfos para cerrar la temporada; siendo el máximo de ese apartado.
¿Cómo quedó el top 10 del Piloto del año en la temporada 2025?
El Piloto del Año fue Max Verstappen superando a Lando Norris que terminó como segunda en la votación. Sin embargo, a partir de ahí hay un montón de historias interesantes como la entrada de Oliver Bearman e Isack Hadjar que debutaron en la temporada y su impacto fue importante.
Top 10 Piloto del Año 2025 en la Fórmula 1:
- Max Verstappen
- Lano Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Charles Leclerc
- Oliver Bearman
- Isack Hadjar
- Nico Hulkenberg
Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026
- GP Australia (Albert Park) - 8 marzo
- GP China Sprint (Shanghái) - 15 marzo
- GP Japón (Suzuka) - 29 marzo
- GP Baréin (Sakhir) - 12 abril
- GP Arabia Saudita (Yeda) - 19 abril
- GP Miami Sprint (Miami Gardens) - 3 mayo
- GP Canadá Sprint (Montreal) - 24 mayo
- GP Mónaco (Montecarlo) - 7 junio
- GP Barcelona-Cataluña (Montmeló) - 14 junio
- GP Austria (Red Bull Ring) - 28 junio
- GP Gran Bretaña Sprint (Silverstone) - 5 julio
- GP Bélgica (Spa) - 19 julio
- GP Hungría (Hungaroring) - 26 julio
- GP Países Bajos Sprint (Zandvoort) - 23 agosto
- GP Italia (Monza) - 6 septiembre
- GP España (Madring, Madrid) - 13 septiembre
- GP Azerbaiyán (Bakú) - 26 septiembre
- GP Singapur Sprint (Marina Bay) - 11 octubre
- GP Estados Unidos (Austin) - 25 octubre
- GPCiudad de México (Hermanos Rodríguez) - 1 noviembre
- GP São Paulo (Interlagos) - 8 noviembre
- GP Las Vegas - 21 noviembre
- GP Catar (Losail) - 29 noviembre
- GP Abu Dhabi (Yas Marina) - 6 diciembre