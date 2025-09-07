GP de Italia: Max Verstappen hace una obra maestra en el templo de la velocidad

Suscríbete a nuestros canales

La última carrera en Europa terminó con el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Italia, que se disputó este domingo 7 de septiembre en la catedral de la velocidad del automovilismo mundial el circuito de Monza. En el segundo lugar finalizó Lando Norris (McLaren) y su compañero de equipo Oscar Piastri completó el podio.

Es la victoria 66 de Verstappen en la Fórmula 1, su tercera en esta temporada. Asimismo, el holandés llega a tres triunfos en el GP de Italia, ha ganado en tres de las últimas cuatro carreras en Monza.

Hay que agregar a estos número, la magnifica pole position que hizo el holandés ayer, ya que logró tener la velocidad promedio más alta de la historia del trazado de Monza con un 264,682 km/h.

La carrera de Verstappen

Si duda, Verstappen logró sacarle provecho a las mejores que ha ido incorporando el equipo Red Bull Racing en el tramo final de la temporada. El campeón del mundo en la largada tuvo un primer duelo con Norris a quien le tuvo que ceder el primer puesto debido a que se comió la primera chicana.

Pero no le duró mucho el liderato al inglés, ya que Verstappen logró sostener el ritmo y superar a Norris en el vuelta cuatro. De ahí en adelante, el piloto de Red Bull le sacó hasta 19 segundo a su rival por la carrera y dejarlo sin posibilidades.

McLaren por su parte cometió un error en la parada de pits de Norris y eso generó el cambio de pilotos en la carrera. Pero el equipo ordenó a Piastri devolver la posición para evitar cualquier tipo de controversia.

La lucha por el título

Para Norris el fin de semana fue positivo, ya que pese a que no ganó, le recortó tres puntos a su compañero de equipo Piastri. Ahora la diferencia entre ambos en la lucha por el título es 31 puntos con ocho carreras por disputarse.

La próxima carrera será el GP de Azerbaiyán el día 21 de septiembre en el circuito de Bakú, el trazado callejero más largo del calendario con un recorrido de 6.003 metros y que posee la recta principal más larga con 1.5 kilómetros de distancia. Aunque el país está en suelo europeo ya se considera carrera euroasiática.

El último ganador de esta carrera es Oscar Piastri y este escenario donde se logró develar la flexibilidad especial del alerón trasero del equipo McLaren.

