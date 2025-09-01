GP de Países Bajos: Piastri se abre paso al título y Hadjar logra su primer sueño

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos que tenían la ilusión de ver cómo se forbaja una gran rivalidad en la Fórmula 1 al parecer se quedarán con las ganas. Este fin de semana se disputó el Gran Premio de Países Bajos, carrera que se disputó en el circuito de Zandvort y que fue ganada por el australiano Oscar Piastri del equipo McLaren.

En el segundo lugar terminó Max Verstappen (Red Bull Racing), quien se consolida como el piloto con más podio en Países Bajos. Mientras que el tercer peldaño del círculo de ganadores lo ocupó el francés Isack Hadjar del equipo Racing Bull, que al final fue la gran sorpresa del fin de semana.

El triunfo de Piastri además fue perfecto. El joven kanguro, logró su primer Grand Slam o Chelem) que es hacer la pole position, la vuelta rápida, liderar todas las vueltas y ganar la carrera.

Además, es su séptimo triunfo en la temporada y el noveno en la Fórmula 1. El resultado más allá de la victoria del australiano, parece es que un golpe de nocaut en a penas el primero de 10 rounds en el Mundial de Fórmula 1, debido a que su rival por el título, Lando Norris cuando iba en el segundo lugar de la carrera sufrió una rotura de motor en la vuelta 60 que lo dejó a 34 puntos de la cima de la clasificación.

Aunque es temprano decirlo, la diferencia en la clasificación es de más de una carrera, es decir, deja a Norris con solo siete Grandes Permios para lograr una remontada que sería épica y que marcaría sin duda alguna la historia de la categoría, digna de una película.

Pero es que la pesadilla sigue para Norris, ya que posiblemente tendrá que usar una unidad de potencia nueva, lo cual, le generará una sanción de 10 puestos a la grilla de salida del GP de Italia, que se disputará el día 7 de septiembre en una de las catedrales de la velociada el circuito de Monza.

Esta penalización le deja con más ventaja a Piastri, porque le da la oportunidad de terminar por delante de su también compañero de quipo en McLaren y ampliar la ventaja.

Ahora Norris solo tiene dos opciones, rendirse o demostrar que tiene casta de campeón y ganar al menos cinco carreras en este tramo que le permitan recortar la diferencia. Pero el inglés sabe que todo no depende de él y ve por segundo año seguido se le escapa el Mundial. Veremos si logra forzar a la vida y alzar el título.

