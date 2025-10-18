Falleció querida actriz de “El Coleccionista”, Samantha Eggar a los 86 años

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Samantha Eggar murió el miércoles 15 de octubre a los 86 años, según informó su hija Jenna Stern en un comunicado lamentando la pérdida de su madre.

Según el texto la querida actriz de “El Coleccionista” y “Doctor Dolittle” falleció rodeada de sus seres queridos en su hogar, ubicado en Sherman Oaks, California. Sin embargo, detalló la causa que la llevaron a perder la vida.

“Mi mamá falleció el miércoles por la noche. En paz y tranquilidad rodeada de mi familia. Yo estaba allí junto a ella… tomándola de la mano, diciéndole cuánto la amaba. Fue hermoso. Fue un privilegio”, dice el comunicado.

TMZ señaló en su portal web que Samantha Eggar luchó contra “una larga enfermedad” antes de su muerte. No fue hasta dos días después que se produjo el deceso que Stern, actriz de “House of Cards” comunicó la noticia.

Samantha Eggar, una actriz del cine dorado

Eggar construyó una sólida carrera con un salto al cine en los años 60 con "Dr. Crippen" y "The Wild and the Willing". Su figura se hizo conocida, pero su más grande éxito llegó en 1965 con “El Coleccionista” bajo la dirección de William Wyler, por el cual recibió una nominación al Óscar por su interpretación de una víctima de secuestro.

Luego de este hito para su carrera, llegó a la oportunidad de coprotagonizar la comedia “Camina, no corras”, y un más tarde la adaptación musical “Doctor Dolittle”, compartiendo créditos con Rex Harrison y Anthony Newley.

El nombre de Samantha Eggar ya era conocido en Hollywood, llevándola al género de terror con películas de la época como: “The Dead Are Alive!”, “A Name for Evil”, “The Uncanny” , “Curtains” y “The Brood” de David Cronenberg.