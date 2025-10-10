Muere estrella de la televisión en un violento asalto en México

Suscríbete a nuestros canales

Una vez la violencia en México cobra la vida de un artista al confirmarse la muerte del actor y cantante argentino Fede Dorcaz a los 38 años, así lo informó el programa de espectáculo “¡Siéntese quien pueda!”.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”, escribieron en Instagram este 10 de octubre.

El artista estaba por debutar en el reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ de Televisa, el cual se estrena el lunes 13 de octubre. Además, sería la pareja de baile de Mariana Ávila, quien apenas ayer fue confirmada para la competencia.

Fede Dorcaz víctima de la delincuencia

Los hechos se desarrollaron este viernes 10 octubre, mientras Fede Dorcaz conducía a bordo de su camioneta por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Según los reportes preliminares de las autoridades, dos hombres armados que no han sido identificados, interceptaron el vehículo que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Los sujetes habrían disparado tres veces contra el vehículo, el cual perdió el control y provocó que el actor y cantante muriera en el lugar.

Presuntos motivos del asesinato

En la web de TVyNovelas y Agencia México reportaron que la estrella de la televisión, Fede Dorcaz habría sido víctima de la delincuencia en un intento de asalto, sin embargo, el periodista Antonio Nieto, indicó que el ataque no habría sido un asalto sino “una agresión directa”.

Por ahora, las fuentes policiales no han determinado el motivo del ataque. En cuestión de horas revelaran más información sobre el incidente que acabó con la vida de la estrella.