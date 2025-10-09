Estrella de RCTV anuncia que el cáncer regresó a su cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Carmen Alicia Lara informó que el cáncer regresó a su cuerpo luego de haber librado una batalla contra la enfermedad años atrás. Con un mensaje esperanzador, pero con mucha serenidad anunció que se prepara para una nueva etapa en su vida.

“Llena de fe amor y confianza en Dios, sé que mi camino está guiado por él. Lo sé, lo he visto en cada detalle de esta etapa, veo su amor y su cuidado pleno y de eso estoy tan agradecida”, destacó la también cantante en una publicación que acompañó con un video de ella en su primer proceso médico.

Hace una semana Carmen Alicia recibió el diagnóstico que hoy comparte con todos sus seguidores. A diferencia de su primera vez luchando contra el cáncer de mama, en esta oportunidad lo afronta con mucha paz al punto de admitir que le “asusta”.

“No sé cómo será este nuevo proceso que apenas comienza, pero sé que quien está contigo y no me desampara y tengo la certeza de que nada me robará el gozo”, agregó.

Un año desafortunado para Carmen Alicia Lara

En el último año, la recordada por su participación en telenovelas como "Por Todo lo Alto", "Natalia del Mar" y “Corazón Esmeralda”, ha estado envuelta en eventos desafortunado con respecto a su salud.

En noviembre de 2024, una parálisis facial tocó su puerta, sin embargo, logró salir airosa luego de varios chequeos médicos. “Aparentemente no hay nada neurológico, sin embargo, me mandaron para un neurólogo porque tengo más de un mes con neuralgia trigémino y aparentemente ayer tuve una crisis más fuerte y por eso sucedió esto", detalló en aquel entonces.

Por su parte, a inicios de 2025 usó sus redes sociales para anunciar que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que habitaba su cuerpo desde hace tiempo. Durante mucho tiempo, su cuerpo dio señales de que algo no andaba bien.

“Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo sobre todo en las piernas y los pies, dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa”, fueron algunos de los síntomas que experimentó y se agudizaron.

Primera batalla contra el cáncer

Tras gozar de gran popularidad en la pantalla venezolana, Carmen Alicia Lara compartió que había sido diagnosticada con cáncer de mama, el cual se alojó en su seno derecho. La actriz acudió a las donaciones del público por los fuertes tratamientos para combatir la enfermedad.

Por dos largos años se sometió a un proceso médico y en 2017 el cáncer salió de su cuerpo. Años más tarde se sometió a una mastectomía parcial para tratar "un carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama derecha".