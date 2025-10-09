Ranger Suárez logra una hazaña única en la historia del beisbol moderno (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de este 2025, Ranger Suárez ha sido pieza clave en el pitcheo de los Phillies de Philadelphia. Actualmente, en la Postemporada de Grandes Ligas, el mánager Rob Thomson confía en el zurdo venezolano y recientemente, este le respondió en el tercer encuentro de la Serie de División ante los Dodgers de Los Ángeles.

El equipo de Philadelphia venció 8-3 a los californianos el miércoles en la noche y el zurdo criollo fue clave en esa victoria, y además, le dio respiro a su equipo para que continúen en la lucha por revertir esa serie y porque no, seguir pensando en seguir trasencideidno en esta Postemporada.

Ranger Suárez escribe una página histórica

Según OptaSTATS, desde que se comenzaron a registrar los lanzamientos en 1988, ningún relevista en las Grandes Ligas había hecho algo como lo que logró Ranger Suárez. El zurdo de los Phillies permitió un jonrón en el primer lanzamiento que realizó, un inicio que podría haber desestabilizado a cualquiera. Sin embargo, se mantuvo firme, dominó durante más de cinco entradas y terminó llevándose la victoria, demostrando su carácter y capacidad para recuperarse en momentos difíciles.

Lo que parecía un comienzo para el olvido terminó convirtiéndose en una actuación histórica. El venezolano no solo se sobrepuso al tropiezo inicial, sino que escribió su nombre en los libros de récords de la MLB.

Tras esta marca, Ranger Suárez registra de por vida en Postemporada una marca de 4-1, con 1.48 de efectividad, 44 ponches y 1.05 de WHIP, todo esto en 11 juegos.