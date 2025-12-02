Wilson Contreras coquetea con la LVBP en el Festival de Cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

El receptor grandeliga Wilson Contreras , figura de los Cardenales de San Luis, dejó abierta la posibilidad de un emocionante regreso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras una destacada participación en el Festival de Cuadrangulares Pepsi celebrado en Valencia.

Contreras, cuyos batazos se contaron entre los más largos y potentes de la noche, fue cuestionado sobre la posibilidad de uniformarse en la liga invernal, un pensamiento que, según sus propias palabras, lo llena de emoción.

La fuerza de sus bates

Tras la adrenalina del Jonrón Derby, donde la calidad de su fuerza y la longitud de sus cuadrangulares fueron evidentes, el grandeliga fue consultado sobre si esta euforia lo animaba a tomar turnos en la LVBP.

"Si es por Jonrón, sí. Si hubiera Jonrón en todos los juegos, claro", respondió Contreras con una sonrisa. Sin embargo, rápidamente confirmó el sentimiento que lo une a su país: "Pero no, bueno, claro que me emociona nada más de pensar que voy a volver a jugar a Venezuela."

A pesar del entusiasmo, el futuro de su participación se mantiene en el aire. "No es un futuro muy lejano, no lo descarto todo este año, pero es algo incierto," puntualizó el receptor.

¿Conversaciones con los Tiburones?

Contreras, quien pertenece a los Tiburones de la Guaira en el circuito venezolano, aclaró que su llegada al país fue reciente y no ha tenido tiempo para conversaciones o entrenamientos formales con el equipo.

"Entrenamientos no, yo apenas llegué... Ayer en la noche, apenas llegué ayer, me presenté hoy porque tenía el compromiso y gracias a Dios pude estar acá."

Un sentimiento inolvidable

El catcher de Cardenales de San Luis se mostró profundamente conmovido por el ambiente vivido en el Derby. Jugar ante un estadio lleno en Valencia y exhibir su poder frente a su familia y su gente resultó ser una experiencia "emocionante".

"Sí, algo emocionante, algo que es un sentimiento bien bonito que me llevo, un recuerdo bien bonito. Mi papá y mi mamá emocionados de estar acá. Y créeme que esto me lo llevo yo en el corazón y la ganas que me dan de regresar al derby es bastante."

Las palabras de Wilson Contreras, figura de la MLB y de los Tiburones de la Guaira, avivan la esperanza de los aficionados venezolanos de verlo pronto de regreso en el terreno de juego, aunque su debut esta temporada siga siendo una incógnita.