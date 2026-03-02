Estadística de jinetes ganadores del primer meeting se complica aún más en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jockey aprendiz Ángel Ybarra resultó como uno de los más destacados de la tarde dominical de carreras en el hipódromo La Rinconada al lograr dos victorias y se realizó la décima reunión del primer meeting de la temporada 2026 que termina a finales del mes de abril del presente año.

La Rinconada: Estadística de jinetes del primer meeting

Los aprendices Oliver Medina y Ángel Ybarra se tomaron la tarde dominical para ser los más destacados de los fustas en la reunión diez del primer campeonato del 2026 en el óvalo de Coche.

Medina logró sus lauros en la sexta no válida con el importado Preposition del entrenador Humberto Correia con un tiempo de 111.4 en los cuatro codos de distancia de la prueba, y el doblete lo alcanzó en la quinta válida con ejemplar Gran Andrés del trainer Jefferson Rivas en una prueba de 1.100 metros con un tiempo oficial de 66.4

Por su parte, Ángel Ybarra en la cuarta competencia del programa con la yegua La Super Kat de entrenador Rubén Lanz en un recorrido de 67.1 en 1.100 metros con un dividendo de Bs.285.90 a ganador.

El segundo lauro lo alcanzaría en la tercera válida del 5y6 nacional con otra yegua, Celestia del entrenador Luis Peraza con un tiempo de 67.1 también para 1.100 metros con un pago de Bs.181,10 a ganador.

Tabla de jinetes más ganadores del primer meeting