MLB: Wilson Contreras incrementa estas marcas personales frente a Cincinnati

El receptor venezolano Willson Contreras tuvo una jornada productiva este lunes 15 de septiembre, durante el duelo entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati, disputado en el Busch Stadium para dar inicio a una nueva semana de las Grandes Ligas. A pesar de que fue reemplazado por un bateador emergente en el séptimo inning, fue suficiente para que estableciera nuevas marcas personales.

El pelotero de 33 años dejó su huella ofensiva al irse de 3-2, con un doble, una carrera anotada, una impulsada y una base robada. Todo esto lo realizó como cuarto bate en la alineación y primera base en lo que respecta a la defensiva.

Asimismo, conectó su doble número 31 de la temporada en su primer turno al bate frente al derecho Zack Littell. Con ese batazo, no solo trajo una carrera al plato, sino que además dejó atrás su marca personal de dobles, que era de 27 en la temporada 2023, respectivamente.

Wilson Contreras hace historia ofensiva

De igual forma, anotó gracias a un sencillo de su compañero Nolan Arenado, siendo parte del esfuerzo de los Cardenales por mantenerse con vida en el duelo. Al momento de su salida, el marcador estaba 6-4 a favor de los Rojos, pero su equipo logró empatar en esa misma entrada.

Antes de todo esto, en el sexto episodio, el criollo volvió a castigar al pitcheo de Cincinnati con otro hit, esta vez para remolcar a Alec Burleson desde la intermedia y acercar a San Luis en el marcador y generar aún más expectativa entre los fanáticos presentes.

Gracias a este indiscutible, llegó a 126 imparables en la temporada 2025, alcanzando otra marca personal en este departamento ofensivo en toda una década dentro de la Major League Baseball. Con esto, demuestra que cuando se encuentra en óptimas condiciones, puede ser de los bateadores más efectivos dentro del viejo circuito.

Finalmente, Wilson Contreras tiene todo en sus manos para terminar esta ronda regular con la mayor cantidad de nuevas marcas personales entre sus credenciales. Si logra aumentar sus registros ofensivos, no cabe duda de que dejará nuevamente en claro que es uno de los mejores de su generación en el mejor béisbol del mundo.