MLB

Juegos para este martes 16 de septiembre en la MLB

Eduardo Rodríguez será el único representante venezolano en la lomita 

Por Meridiano

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 11:25 pm
FOTO: CORTESÍA
Luego de un apático lunes con apenas nueve desafíos, todos los equipos están listos, para volver al terreno de juego en este martes, 16 de septiembre en la MLB y evidentemente te presentaremos todos los enfrentamientos pendientes.

Exactamente serán 16 los choques, motivado a que los Bravos y los Nacionales tendrán una doble tanda. Está fecha luce bastante interesante porque lanzadores estelares como Paul Skenes y Shohei Ohtani se suben al morrito. Mientras que por la representación criolla estará presente Eduardo Rodríguez, quien viene lanzando bastante bien.

Juegos para este martes en la MLB:

- Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington 1:05pm (primer juego)

- Cachorros de Chicago vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Guardianes de Cleveland vs Tigres de Detroit 6:40pm

- Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington (Segundo juego) 6:45pm

- Atléticos de Oakland vs Medias Rojas de Boston 6:45pm

- Padres de San Diego vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Angelinos de Anaheim vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm

- Orioles de Baltimore vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm

- Yankees de Nueva York vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Marineros de Seattle vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Rojos de Cincinnati vs Cardenales de San Luis 7:45pm

- Rangers de Texas vs Astros de Houston 8:10pm

- Marlins de Miami vs Rockies de Colorado 8:40pm

- Gigantes de San Francisco (por definir) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40pm

- Phillies de Philadelphia vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.

Lunes 15 de Septiembre de 2025
MLB