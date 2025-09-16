Juegos para este martes 16 de septiembre en la MLB

Luego de un apático lunes con apenas nueve desafíos, todos los equipos están listos, para volver al terreno de juego en este martes, 16 de septiembre en la MLB y evidentemente te presentaremos todos los enfrentamientos pendientes.
Exactamente serán 16 los choques, motivado a que los Bravos y los Nacionales tendrán una doble tanda. Está fecha luce bastante interesante porque lanzadores estelares como Paul Skenes y Shohei Ohtani se suben al morrito. Mientras que por la representación criolla estará presente Eduardo Rodríguez, quien viene lanzando bastante bien.
Juegos para este martes en la MLB:
- Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington 1:05pm (primer juego)
- Cachorros de Chicago vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm
- Guardianes de Cleveland vs Tigres de Detroit 6:40pm
- Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington (Segundo juego) 6:45pm
- Atléticos de Oakland vs Medias Rojas de Boston 6:45pm
- Padres de San Diego vs Mets de Nueva York 7:10pm
- Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay 7:35pm
- Angelinos de Anaheim vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm
- Orioles de Baltimore vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm
- Yankees de Nueva York vs Mellizos de Minnesota 7:40pm
- Marineros de Seattle vs Reales de Kansas City 7:40pm
- Rojos de Cincinnati vs Cardenales de San Luis 7:45pm
- Rangers de Texas vs Astros de Houston 8:10pm
- Marlins de Miami vs Rockies de Colorado 8:40pm
- Gigantes de San Francisco (por definir) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40pm
- Phillies de Philadelphia vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.