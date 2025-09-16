Ronald Acuña Jr. arranca la semana con otro soberbio cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta quieren aferrarse hasta el final en la idea del Comodín, aunque el panorama luce realmente difícil para ellos. Sin embargo, en esta penúltima semana iniciaron con una victoria por 11 a 3 frente a los Nacionales de Washington, quienes sufrieron el increíble poder de Ronald Acuña Jr.

Justamente, el de La Sabana ha estado produciendo en sus últimas presentaciones, algo que sin duda son excelentes noticias para Atlanta, Tiburones de La Guaira y Venezuela entera. Recordemos que el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cada vez más cerca, y esa sería una parada importante para aquellos jugadores que estarían representando a la selección en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Acuña vuelve al modo Bestia

Para esta cita, Ronald Acuña Jr. volvió a duplicar tras irse de 4-2 con jonrón, una carrera impulsada, dos anotadas, una base por bolas y un ponche. Su primer aporte llegó en el cuarto episodio, cuando disparó un sencillo y posteriormente anotó gracias a un rodado para doble matanza de su compañero Ha-Seong Kim.

Ya en el noveno, y con el marcador 8 a 3, La Bestia pescó un slider por el medio para desaparecerle la pelota al relevista Orlando Ribalta por todo el jardín izquierdo, a unos 423 pies de distancia. Cabe mencionar que ese fue su segundo cuadrangular en sus últimos cuatro juegos.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025