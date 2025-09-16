Salvador Pérez acecha un top-5 de receptores miembros del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que la temporada 2025 de Salvador Pérez se ha convertido en una de las más productivas e importantes de su carrera. Y es que solo basta con ver que durante la semana pasada llegó a los 300 jonrones y 1.000 carreras impulsadas de por vida en las Grandes Ligas. cifras que fácilmente lo pueden llevar hasta el Salón de la Fama.

Salvy en modo leyenda

A estas alturas, el carabobeño ya no solo es considerado como uno de los peloteros más importantes en la historia de los Reales de Kansas City y de Venezuela, sino también como uno de los receptores en toda la historia de las Mayores. Justamente, detalles como esos lo siguen acercando a la inmortalidad en el mejor beisbol del mundo.

Si nos fijamos en los caretas con mejores estadísticas ofensivas en la MLB, el nombre de Salvador Pérez comparte mesa con otros gigantes que ya hacen vida en Cooperstown, un panorama que ilusiona enormemente para una futura elección.

Y es que a Salvy solo lo separan 24 cuadrangulares para entrar en el top-5 de receptores con más vuelacercas en las Mayores. En caso de que conquiste dicha hazaña, solo lo superarían Yogi Berra (358), Carlton Fisk (376), Jhonny Bench (389) y Mike Piazza (427), todos miembros del Salón de la Fama.