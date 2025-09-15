Salvador Pérez supera a históricos y sube puestos en esta exclusiva lista (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez el pasado fin de semana vivió una jornada productiva con los Reales de Kansas City, donde alcanzó los 300 jonrones y las 1000 carreras remolcadas en su carrera de Grandes Ligas. El criollo sigue consolidándose como uno de los mejores receptores latinos de todos los tiempos.

"Salvy", como es apodado, conectó cuatro hits entre sábado y domingo contra los Phillies de Philadelphia, de esos imparables, tres fueron cuadrangulares y además, remolcó ocho carreras, siendo días de mucha producción y récords en su trayectoria en el mejor beisbol del mundo.

Salvador Pérez sube puestos en lista de remolcadores de todos los tiempos

Con la jornada del domingo, donde remolcó cinco carreras, Pérez llegó a 1.005 producidas en su carrera. Con esta marca, superó a grandes figuras de este deporte como Darryl Strawberry, George Bell, Justin Upton, Wally Pipp y el miembro del Salón de la Fama Alan Trammell, demostrando su consistencia y poder ofensivo a lo largo de los años. Este logro refleja no solo su capacidad para contribuir en momentos clave, sino también su durabilidad y relevancia dentro de la MLB.

Además, con 1.005 carreras impulsadas, igualó a Cy Williams en el puesto 302 de la lista histórica de carreras impulsadas de todos los tiempos, colocando su nombre junto a leyendas del beisbol y reafirmando su legado. Esta cifra no solo simboliza números, sino la influencia que Pérez ha tenido en los juegos, impulsando a su equipo en momentos decisivos y destacándose como un referente dentro de su posición.

Tras estas marcas históricas, Salvador Pérez ahora tiene en su carrera profesional 1.702 hits, entre ellos 319 dobles, 11 triples y 301 jonrones. Además, cuenta con sus 1.005 carreras producidas, 1.702 anotadas y un promedio vitalicio de .265.