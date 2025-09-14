¡No lo para nadie! Salvador Pérez la vuelve a botar y se acerca a los 30 en el año

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez está indetenible. Tan solo un día después de haberse convertido en el cuarto criollo en alcanzar los 300 cuadrangulares en el beisbol de las Grandes Ligas, el receptor y capitán de los Reales de Kansas City volvió a castigar a los Phillies de Filadelfia, para aumentar todavía más sus impresionantes números vitalicios.

Este no es solo el tercer vuelacerca del criollo en los últimos dos días, sino que además es el número 28 para él en lo que va de temporada. También alcanzó las 89 carreras impulsadas, por lo que tiene posibilidades muy serias de lograr su segunda campaña de por lo menos 30 estacazos y 100 fletadas.

Salvador Pérez sigue encendido

El jonrón número 28 de Salvador Pérez en la temporada 2025 llegó en el último duelo de la serie ante los Phillies de Filadelfia, y ante los envíos del siempre complicado Aaron Nola. En la parte alta del sexto episodio, con hombres en las esquinas y con la pizarra 3-2 en favor de los Reales, "Salvy" pescó un pitcheo quebrado de Nola que iba un poco por debajo de la zona de strike, para lograr un swing sensacional y sacar la bola del parque.

La conexión del oriundo de Valencia viajó a 371 pies de distancia, y tuvo una velocidad de salida de 97.8 millas por hora, números tremendos si consideramos las condiciones en las que el capitán de Kansas City conectó la pelota.

Con su cuadrangular, Salvador Pérez se puso a tan solo 16 bambinazos de igualar a George Brett como el máximo jonronero en la historia de los Reales de Kansas City. Del mismo modo, "Salvy" está ahora a siete empujadas de igualar a Hal McRae, quien es el segundo "Royal" con más remolcadas. Sin duda, es historia pura lo que hemos vivido con el venezolano.