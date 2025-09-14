¿Irán a postemporada? Este es el calendario que le resta a los Gigantes de San Francisco de Rafael Devers

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco han resurgido de las cenizas de manera realmente sensacional. Durante buena parte de la temporada, parecía que el conjunto de la bahía estaba destinado 100% a quedar eliminado de la contienda por un lugar en la postemporada, al no poder engranar para empezar a jugar por encima de .500.

Sin embargo, los dirigidos por Bob Melvin han sabido dar golpes sobre la mesa en los momentos realmente necesarios, para meterse de lleno en la pelea por el comodín de la Liga Nacional, algo que a día de hoy no es un sueño, sino más bien una posibilidad sumamente real y tangible.

A falta de tan solo dos semanas para que termine la temporada regular de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco se encuentran a tan solo medio juego de igualar la línea de los Mets de Nueva York, equipo que ocupa actualmente la última plaza de comodín en el "Viejo Circuito". Sin embargo, para meterse en la postemporada, los Gigantes tendrán que sortear un calendario que no va a estar nada sencillo.

Calendario restante de los Gigantes de San Francisco

Solo dos semanas le restan a la ronda regular de MLB, y los Gigantes de San Francisco tendrán 14 juegos para intentar sellar la gesta heroica y meterse en un puesto de postemporada: