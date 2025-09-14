MLB: Elly De La Cruz el primer jugador en registrar esta hazaña desde 1900

Suscríbete a nuestros canales

Elly De La Cruz es uno de los jugadores que combina más herramientas importantes en Grandes Ligas. Defensa con timing, velocidad para correr las bases y una ofensiva superlativa. Con eso alcanzó una marca histórica en la liga, en tan solo 3 temporadas con Rojos de Cincinnati.

De La Cruz es el primer jugador desde 1900 en lograr 115+ extrabases y 115+ bases robadas en sus primeros 300 juegos. Una marca única en la historia que lo llevará a la inmortalidad por su gran rendimiento con Rojos. El dominicano solo cuenta con 23 años, por lo que aún podrían aumentar sus números.

Elly ha sido pieza fundamental de la ofensiva de Cincinnati, pero no siempre ha logrado impulsar al equipo directo a la postemporada. De hecho, en estos momentos están realmente lejos de un lugar en playoffs de Liga Nacional. El resto de equipos han logrado más regularidad en la campaña.

¿Puede Elly De La Cruz ser el dominicano con más robos históricos en Grandes Ligas?

Elly De La Cruz registra 137 bases robadas en su corta carrera en Grandes Ligas. Esto le da la oportunidad al dominicano de entrar en un top histórico de robos en el corto plazo. Sin embargo, si logra mantener la regularidad en los siguientes 12 años, estaría alcanzando las 551 bases robadas en la liga.

Esto significará que superará a César Cedeño y sus 550 bases robadas a lo largo de su carrera en la MLB. Con eso en mente, De La Cruz tiene un largo camino por recorrer, pero con un buen ritmo logrará la marca mucho más rápido de lo que todos piensan.

Números de Elly De La Cruz con Rojos de Cincinnati en 2025

La temporada 2025 de Elly De La Cruz ha sido bastante productiva, si tomamos en cuenta que juega en Rojos de Cincinnati. De hecho, ha logrado aumentar su promedio pese a no lograr levantar muchos registros. En esa línea, aún tiene mucho por mejorar, pero está en un camino top.

Números de De La Cruz en 2025:

- 148 juegos, 582 turnos, 97 anotadas, 154 hits, 29 dobles, 7 triples, 19 jonrones, 82 impulsadas, 58 boletos, 166 ponches, 35 bases robadas, .265 promedio, .333 OBP, .436 SLG, .769 OPS