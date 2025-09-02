¡No es el mejor! Este venezolano supera defensivamente a Elly De La Cruz (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de espectacularidad en MLB, Elly De La Cruz es uno de los máximos exponentes, ya que es de los peloteros que hace levantarse de su asiento a los fanáticos, no solo a nivel ofensivo, sino en el corrido de bases y también al momento de desempeñarse como campocorto.

El pelotero dominicano, quien apenas cursa su tercera campaña en Las Mayores se luce muchas veces a la defensiva y cuando le toca lanzar a la inicial para sacar los outs, exhibe una fuerza en sus envíos poco vista en Grandes Ligas.

Elly De La Cruz entre los más destacados de Las Mayores

De acuerdo al Statcast de MLB, Elly De La Cruz ha hecho 633 envíos jugando como en el infield, teniendo una velocidad máxima de 101 millas por hora, siendo el único que supera el centenar.

Sin embargo, al momento de verlo a nivel general, no es el líder entre los peloteros que juegan en segunda, tercera y el campocorto. Ese sitial le pertenece a Gabriel Arias, quien suma 460 lances.

El segunda base de Guardianes de Cleveland ha tenido un máximo menor al de Elly de La Cruz, con 95.5. No obstante, al llevarlo a promedio, tiene 92.1 millas por hora, superando el 91.8 del dominicano.

Gabriel Arias listo para completar su mejor temporada en MLB

A sus 25 años de edad, el de La Victoria se ha establecido como uno de los mejores de su posición en MLB, especialmente en el aspecto defensivo, aunque con el madero también responde.

En la presente campaña, que está próxima a su fin, con solo una semana para su cierre, ya suma nueve cuadrangulares, 20 dobles y un triple. Esto le hace poseer un porcentaje de slugging de .362, el más alto de su joven carrera.

A su vez, Gabriel Arias totaliza 45 carreras impulsadas y 36 anotadas, con un promedio al bate de .222 y un OPS de .643.