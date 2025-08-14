Gabriel Arias se acerca a esta cifra de empujadas por primera vez en su carrera con este bambinazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

En este "ombligo" de semana, los peloteros venezolanos están bastante productivos y uno que no quiso quedarse atrás, fue el infielder Gabriel Arias, quien se fue para la calle y apunta a lograr nuevos topes personales.

La organización de los Guardianes de Cleveland está perdiendo parcialmente ante los Marlins de Miami con pizarra de 8-4, sin embargo, tres de esas cuatro anotaciones de los locales llegaron gracias al bate del infielder venezolano.

Gabriel Arias conecta kilométrico batazo:

Los Guardianes estaban abajo 1-4 en la parte baja del cuarto episodio, cuando Arias vino a batear significando la rayita del empate porque tenía a dos compañeros en circulación.

Consciente de lo importante de ese turno, el joven de 25 años luchó por más de siete envíos contra el dominicano Eury Pérez, quien no le lanzó ni una recta y aunque se vio incómodo en sus primeros swings, Gabriel hizo el ajuste en cuenta de 2-2, para conectar un kilométrico vuelacercas de 433 pies de distancia, igualando las acciones (parcialmente) de manera brillante.

Gabriel Arias busca implantar nuevos registros:

Sin duda alguna, esta es la mejor campaña en cuanto a producción se refiere, para el infielder criollo, quien llegó a nueve cuadrangulares en este 2025, poniéndose a uno de igualar su tope personal (10).

Sin embargo, la cifra más llamativa esta en sus carreras impulsadas, motivado a que ya suma 43 (su mejor marca en una zafra) y está encaminado a conseguir su primer campeonato regular con 50 o más empujadas. Además, está a 11 de alcanzar las primeras 100 impulsadas de su carrera en la MLB.