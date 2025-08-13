William Contreras suma jornada productiva para extender racha de victorias de Milwaukee (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee están protagonizando una increíble racha de victorias, algo que sin duda los mantiene sólidos en el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional. Parte de este gran presente se debe a los productivos bates de sus peloteros, en especial de William Contreras.

Durante la jornada de este miércoles, el venezolano se destapó a batear -nuevamente- para irse de 3-2 con cuatro carreras impulsadas y dos bases por bolas. Al final, el conjunto de Milwaukee derrotó 12 a 5 a los Piratas de Pittsburgh para extender a 12 sus victorias al hilo.

William también está enrachado

El primer aporte de William Contreras llegó a la altura del cuarto episodio. Y es que luego de un ponche y un boleto, para esta ocasión le dio con todo al primer lanzamiento que vio para disparar un rodado hacia el jardín izquierdo, empujando así a Isaac Collins para la sexta rayita del equipo.

Poco después, su turno en el sexto fue clave para encaminar el triunfo de los suyos, ya que para ese entonces apenas ganaban por una de diferencia. Con hombres en posición anotadora, el carabobeño pegó un sencillo por toda la raya del jardín derecho, remolcando dos más para la causa de Milwaukee.

Para cerrar la faena, en el séptimo, William Contreras aplicó su paciencia y buen ojo en el plato, y con las bases llenas sacó un boleto para la décima anotación del conjunto de casa. Vale mencionar que en sus últimos cinco juegos ha remolcado 12 rayitas, además que suma 10 imparables (tres jonrones).

Números de William Contreras en la temporada 2025