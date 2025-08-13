¡A lo grande! Así fue el perfecto debut en MLB de Luinder Ávila con Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

Este 13 de agosto de 2025 será una fecha que siempre recordará Luinder Ávila, quien se incorporó al amplio componente de peloteros venezolanos en Grandes Ligas luego de hacer su debut ante Nacionales de Washington.

Aunque Reales de Kansas City fue derrotado por la mínima diferencia, con pizarra de 8-7, para Ávila significó su debut en el máximo escenario del beisbol profesional.

Luinder Ávila estuvo perfecto sobre el montículo

Su estreno como pelotero de MLB se dio en un momento de bastante tensión, ya que era el octavo capítulo y Nacionales se encontraba arriba por una carrera (7-6), por lo cual su tarea era mantener esa diferencia.

El lanzador venezolano respondió ante dicha responsabilidad saliendo de sus tres rivales. Primero retiró con roletazo por tercera a Brady House. Después firmó su primer ponche en Las Mayores, consiguiéndolo frente a Robert Hassell III. Mientras que acabó la entrada con otro roletazo, esta vez por primera, de James Wood.

Fue una actuación de 1.0 entrada, en la que Luinder Ávila no permitió hits y mucho menos carreras, con ese ponche incluido, para ya empezar su carrera en MLB teniendo una efectividad inmaculadad de 0.00.

Un desempeño clave en Ligas Menores para el pitcher venezolano

Ávila se ganó este llamado tras un desempeño de 10 presentaciones en Triple A, siendo abridor en nueve de ellas, con récord de 2-2 y efectividad de 4.67 en 44.1 entradas de labor. Durante ese espacio ponchó a 51 bateadores y apenas dejó que le bateen para .233.

Fue una espera de ocho temporada, en un camino que fue de desde la categoría Rookie hasta estrenarse con 23 años de edad en el mejor beisbol del mundo.