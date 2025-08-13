MLB: Giancarlo Stanton tendrá esta función en los Yankees desde 2022

Suscríbete a nuestros canales

En la búsqueda de tener la mejor alineación ofensiva dentro del terreno de juego, el manager de los New York Yankees, Aaron Boone, informó un movimiento impactante y que demuestra el compromiso de una de sus máximas figuras dentro de la organización, Giancarlo Stanton.

El pelotero de 35 años, por tercer día consecutivo en los jardines, siendo un movimiento que no se daba desde el 8 al 10 de mayo de la campaña 2022. Esta situación se efectúa por la limitación que tiene el capitán, Aaron Judge, que ha estado trabajando como bateador designado.

Asimismo, este es un claro indicio de la confianza del cuerpo técnico en la condición física del veterano y una estrategia para maximizar el potencial ofensivo y defensivo de la novena neoyorquina.

Giancarlo Stanton – Yankees de Nueva York

La decisión de Boone surge en un momento crucial de la temporada, donde la necesidad de flexibilidad y profundidad en la alineación es primordial. Además, saben que deben hacer todo lo posible para tener la mayor cantidad de producción ofensiva posible, ya que están en la pelea por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana.

La habilidad de Stanton para cubrir los jardines, aunque limitada en el pasado por lesiones y sus características, es un punto más que importante para los “Bombarderos”, que les permite colocar el mejor lineup posible.

Sin duda alguna, Giancarlo Stanton seguirá como uno de los temas principales por lo que puede hacer a la defensiva en un momento crucial de la temporada para los Yankees de Nueva York en el mejor béisbol del mundo.