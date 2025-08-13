Pedro Martínez elogia lo que ha construido Vladimir Guerrero Jr. en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los peloteros que más impacto ha generado desde su llegada a la Major League Baseball tiene que ver con el tercera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. Es una de las grandes estrellas de MLB y es la gran figura de su organización luego de firmar un contrato histórico de 500 millones antes de esta edición 2025, y por todo esto, la leyenda dominicana, Pedro Martínez, elogió a uno de los talentos más importantes de la última década.

“Vladimir Jr.: Ver el éxito que ha alcanzado y cómo maneja tanta presión a tan temprana edad, llevando adelante una organización entera, se siente como ver crecer a mi propio hijo”, afirmó en su cuenta de redes sociales.

Estas palabras del Miembro del Salón de la Fama reflejan en estas palabras admiración, cariño y mucho cariño a Guerrero Jr., que conoce muy bien desde niño por su cercanía y amistad con su padre y el también miembro de Cooperstown, Vladimir Guerrero.

Pedro Martínez elogia a Vladimir Guerrero Jr.

El pelotero de 26 años debutó en la Gran Carpa en el año 2019 con altas expectativas, no solo por la presión de su apellido, sino por lo que pudiera hacer en el terreno. Para su fortuna, con el pasar de los años no solo cumplió con estas expectativas, las superó por completo y se ha consolidado como una de las caras de este deporte.

Durante estas primeras siete temporadas de su carrera, ya tiene entre sus credenciales cinco llamados al Juego de Estrellas desde el 2020 de forma consecutiva, seguido de dos Bates de Plata, Guante de Oro y Campeón del Derby de jonrones.

En cuanto a sus números, registra 937 juegos disputados, 3.592 turnos al bate, 555 carreras anotadas, 1.039 imparables, 205 dobles, seis triples, 179 jonrones, 571 remolcadas, 25 bases robadas, 418 boletos, 623 ponches y promedio ofensivo de .289.

En definitiva, estas palabras de Pedro Martínez muestran con claridad lo destacado que ha estado en estos primeros años de su carrera Vladimir Guerrero Jr. Además, con toda una carrera por delante y si se mantiene en salud, establecer nuevos récords e imponer una historia imborrable dentro del mejor béisbol del mundo.