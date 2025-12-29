Influencer pierde a su hija a un año de la muerte de su niña mayor

Suscríbete a nuestros canales

La influencer Melissa Mae Carlton, conocida en redes sociales por compartir momentos íntimos de su vida familiar, vive un duelo inimaginable tras perder a su pequeña hija Molly, quien de manera inesperada partió de este mundo la mañana de Navidad.

Este trágico suceso llega un año después que, Melissa y su esposo perdieron a su hija mayor de nombre Abigail, a quien Molly manifestaba extrañar cada día de su vida.

La muerte de la niña que nadie esperó

En un conmovedor mensaje publicado en sus plataformas, Mae confirmó que la niña murió el 25 de diciembre, dejando a la familia devastada en lo que normalmente es una época de celebración y unión. Su esposo, Tom Carlton, y ella aún están en estado de incredulidad.

“Estamos exhaustos y conmocionados, todavía no puedo aceptar que esto sea real”, escribió la influencer, describiendo la dolorosa jornada que transformó su Navidad en un día de luto profundo.

Un consuelo en medio del dolor

Lo que más llamó la atención del relato de la creadora de contenido es que, dentro del dolor siente tranquilidad porque Molly y su hermanita mayor, Abi, estaban “reunidas” luego de tanto tiempo separadas.

Molly comentó a su madre que estaba afectada por la ausencia de su hermana, quien murió en abril de 2024 a causa de una sepsis cuando tenía solo 9 años.

“Esto es lo único que me da un poco de consuelo. Molly extrañaba muchísimo a su hermana”, escribió Melissa, expresando el choque entre la tristeza inexplicable y la búsqueda de significado en lo ocurrido.

¿Qué causó la muerte de Molly?

Aunque todavía la familia no ha emitido un diagnóstico oficial, los médicos sospechan que la hija menor pudo haber sufrido un evento cardíaco súbito ligado a una posible condición genética, algo que, según los especialistas, también podría haber influido en la muerte temprana de Abigail.

Este supuesto vínculo genético llevó a la familia a considerar estudios más profundos para proteger a los dos hijos que les quedan: Lily y Harry, quienes ahora se convierten en el foco principal de atención familiar y emocional.

Tras la muerte de Molly, aceptó donaciones para cubrir gastos y complicaciones adicionales, señalando que esta situación era “muy diferente” a lo ocurrido anteriormente, con nuevos costos y necesidades que han tocado fibras sensibles entre sus seguidores.