Belén Marrero habló como nunca de la dolorosa muerte de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Belén Marrero sostuvo una emotiva entrevista con Luis Olavarrieta, hablando de su carrera en la actuación, sus mejores personajes, el propósito de su vida, búsqueda espiritual y su momento más doloroso, la muerte de su hijo.

Historia marcada con dolor

En la conversación Marrero radicada desde hace años en Estados Unidos, contó de la dura muerte de su hijo Jonathan Fernándes, quien falleció el 13 de marzo del 2003 en un accidente en lancha.

El joven que partió de este mundo a los 19 años, era fruto de la relación que tuvo la artista con el empresario portugués Joao Fernándes.

“Duele tanto ya que va en contra de las leyes naturales, se supone que uno envejece y el hijo es quien te va a enterrar o te vea partir. Nunca piensas que tu hijo va a morir. Duele mucho, deja un vació muy grande, que llega con la verdad”, comentó nostálgica la ganadora del certamen Miss Maja Internacional 1980.

Dura despedida

En este sentido, comentó que su vida siempre ha girado en torno a sus hijos y su familia, al punto que en un momento llegó a olvidarse de que también era una mujer que sentía y necesitaba tener su espacio.

“Yo no me conocía, eso me tocó cuando mi hijo se fue. Vivía solo para ellos, y cuando vives para otras personas y se van, se te va la vida con ellos. Enfrentarme con ese vacío y con ese dolor, fue comenzar con un trabajo de entender que ser mamá no era ganarme el cielo”, dijo.

En este sentido, aseveró que entendió lo bueno y lo malo de la vida, los retos y saber elegir el camino que tomar para bien.