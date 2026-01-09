Manchester City rompe el mercado invernal de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Manchester City es uno de los equipos más poderosos en el fútbol europeo. Para saber el impacto que tiene a nivel económico solo hace falta ver su último movimiento en el mercado invernal. Uno que sin duda alguna rompe lo que puede pasar de ahora en adelante en la Premier League.

El City alcanzó un acuerdo por Antoine Semenyo del Bournemouth a cambio de 72 millones de euros. El equipo de Josep Guardiola ya ha gastado 278 millones en la temporada, siendo la segunda mayor inversión en la era del entrenador español. El jugador de Ghana estará unido al club hasta 2031.

El futbolista de 26 años llega tras una campaña brillante con el Bournemouth, donde marcó 30 goles y repartió 10 asistencias en 101 partidos. En lo que va de 2025-2026 suma 10 tantos y tres asistencias, situándose como el tercer máximo anotador de la liga, solo detrás de Haaland e Igor Thiago.

Antoine Semenyo de rechazado a jugar en el City

Del fútbol no profesional a la élite absoluta de la Premier League. Antoine Semenyo, rechazado en su infancia por Arsenal y Tottenham, se convierte ahora en el nuevo número '42' del Manchester City, con contrato hasta 2031 y el respaldo de Pep Guardiola para liderar el ataque ciudadano.

El futbolista de 26 años es polivalente y ambidiestro, llega para aliviar la responsabilidad anotadora de Erling Haaland y aportar ofensivamente por los extremos. Por otra parte, su llegada es parte de los objetivos del club: ganar la Premier y la Champions League.

¿Dónde va a jugar Semenyo en el City?

Antoine Semenyo originalmente es un jugador que puede cubrir las tres posiciones del ataque. Sin embargo, en el Manchester City se moverá por la banda derecha, donde puede explotar su velocidad; la izquierda es de Doku que ha desarrollado una gran campaña.