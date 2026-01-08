Erling Haaland alcanza los 150 goles: el ritmo de una leyenda en el Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

¡Erling Haaland lo ha vuelto a hacer! El delantero noruego ha alcanzado la estratosférica cifra de 150 goles con la camiseta del Manchester City. El hito se selló con un cobro impecable desde el punto de penalti en el minuto 41 durante el enfrentamiento contra el Brighton. Lo más asombroso es la eficiencia del "Androide", quien necesitó apenas 173 apariciones para llegar a esta marca.

Este logro llega solo unas semanas después de que Haaland hiciera añicos los libros de historia al unirse al "Club de los 100" de la Premier League en tiempo récord, lográndolo en tan solo 111 partidos.

Tras los pasos de las leyendas "Citizens"

Con 150 tantos en su cuenta personal, el noruego ya se codea con la aristocracia histórica del club. Actualmente, solo seis hombres han marcado más goles que él con la elástica celeste. Haaland se encuentra a tan solo dos dianas de alcanzar el quinto puesto, compartido por Joe Hayes y Billy Meredith (152).

Pero la ambición del número 9 no se detiene ahí. En su horizonte cercano aparece la figura del mítico Colin Bell, quien anotó 153 veces durante su brillante carrera en Manchester. Al ritmo actual, es muy probable que Haaland supere a estos íconos antes de que finalice el primer trimestre del año.

Una evolución constante hacia la perfección

Desde su aterrizaje en Inglaterra para la temporada 2022/23, Haaland ha redefinido lo que significa ser un goleador de élite. En su campaña de debut, rompió el récord de la Premier League con 36 goles y acumuló un total de 52 en todas las competiciones, la cifra más alta jamás registrada por un jugador del City.

A pesar de que la temporada 2024/25 presentó mayores desafíos colectivos para el esquema de Pep Guardiola, Haaland mantuvo su instinto asesino, registrando 34 goles en 48 partidos. Ahora, con 25 años y en plena madurez deportiva, parece haber alcanzado un estado de gracia absoluto en la presente campaña 2025/26. Con 26 goles en 26 partidos disputados hasta el momento, el noruego promedia un gol por encuentro, confirmando que no es solo un fenómeno de una temporada, sino una fuerza de la naturaleza destinada a romper todos los registros conocidos.

Dato clave

A su edad actual, Haaland está superando los promedios goleadores de leyendas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi cuando tenían 25 años, lo que abre el debate sobre dónde estará su techo histórico.