Xabi Alonso y el Real Madrid elevan su crisis tras derrota ante Manchester City

Real Madrid sufrió su segunda derrota en seis partido en la UEFA Champions League y extendió su crisis en esta primera mitad de la temporada. Aunque el balance es positivo en la mencionada edición, los merengues han encadenado una serie de malos resultados en el último mes.

El balance de los últimos ocho partidos del equipo deja un sabor agridulce, con solo dos victorias destacadas. La primera, apurada, fue en casa del Olympiakos (4x3), donde el equipo logró sacar los tres puntos con un esfuerzo agónico. La segunda, más clara y contundente, se dio en San Mamés frente al Athletic (3x0), donde el equipo mostró su mejor versión y se llevó el triunfo con una actuación sólida.

Después de la victoria ante Barcelona, que quedó marcado más por la sustitución de Vinicius Jr. que su triunfo en el Bernabéu, los blancos se ha ido en picada donde perdieron la cima en La Liga y sus primeros dos desafíos en la 'Orejona'. La inestable participación de los madridistas aumenta el debate sobre la continuidad de Xabi Alonso, quien no ha convencido a nadie en su primera experiencia como mandamás del primer equipo.

Real Madrid no encuentra el camino

Dos derrotas consecutivas ante Celta (0x2) y Manchester City (1x2) en el Santiago Bernabéu, reflejan unos de los peores momentos del Real Madrid en los últimos años, Estos tropiezos, especialmente contra rivales de gran calibre, han elevado la presión sobre Xabi Alonso, quien debe encontrar soluciones rápidas para evitar que la situación empeore.

El panorama es de alta tensión, y el entrenador se enfrenta a la difícil tarea de reajustar su estrategia y recuperar la confianza de la plantilla en un momento crítico de la temporada. Antes de despedir el 2025, la Casa Blanca le quedarán tres compromisos más para intentar recuperar la confianza ante Alavés (14/12) y Sevilla (20/12) por La Liga y Talavera (17/12), correspondiente a la Copa del Rey.