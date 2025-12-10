Champions League: Erling Haaland venció a Thibaut Courtois con esta bonita ejecución de penal

Suscríbete a nuestros canales

Una auténtica batalla campal se están dando en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 10 de diciembre, con el enfrentamiento al que están dando vida Real Madrid y Manchester City por la sexta jornada de la Champions League en su fase liguera. Ahora, el jugador en hacerse presente en el marcador fue nada más y nada menos que Erling Haaland.

El atacante de los 'citizen' subió sus estadísticas goleadoras, después de cambiar por gol un penalti señalado a él mismo y cometido por Antonio Rudiger. El delantero convirtió al 43' ante la humanidad del guardameta Thibaut Courtois.

En la ejecución el portero belga fue a su costado derecho totalmente batido por el movimiento del ariete noruego, que definió al otro lado de la valla de los merengues.

Antes en el partido ya habían anotado Rodrygo por el Madrid al 28', para romper su sequía de 32 juegos sin goles, mientras el empate parcial llegó al 35', con Nico O'Reilly como autor de la diana.

Erling Haaland con cifras históricas

El jugador noruego sigue dejando números de escándalo en su carrera y que lo han subido en esa discusión como el mejor delantero centro de la actualidad.

Una cifra que reafirma esta aseveración y genera asombro en sus seguidores está en que la presente diana sumada ante el Real Madrid es su tanto 55 en Liga de Campeones.

Lo más surrealista del caso es que esta cifra vino a añadirla a su palmarés con una cantidad menor de juegos disputados, dado los 54 compromisos en los que Erling Haaaland ha visto acción en Champions League con solo 25 años de edad.