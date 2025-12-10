Derrota dolorosa: Xabi Alonso peligra como técnico del Real Madrid y ya surgen opciones de recambio

Suscríbete a nuestros canales

Era un partido con mucha lupa en el mundo Real Madrid el que iban a disputar contra el Manchester City. Sobre todo, en el banquillo merengue con la situación de Xabi Alonso y el ruido existente con su figura.

Lo cierto es que en la propia prensa española, en medios como Marca, se tildó este duelo ante los 'citizen' como un 'ultimátum' para el entrenador. Y el resultado no dio las mejores alegrías al estratega, con la derrota con el cuadro inglés (1-2) y su lugar en el cargo en entredicho.

En LaLiga solo registra una victoria en los últimos cinco partidos, entregando el liderato doméstico a un FC Barcelona que se va afianzando jornada tras jornada. A su vez, en Liga de Campeones en los dos duelos más recientes perdió con Liverpool y luego ganó muy exigido ante un Olympiacos, que expuso las limitaciones defensivas del equipo.

Todo lo anterior viene a dejar muy expuesto también al técnico cuando ya se habla de las posibilidades de que no pueda seguir en el puesto de ese banquillo merengue.

¿Qué opciones tiene el Real Madrid si no sigue Xabi Alonso?

En el tramo de la temporada, pese a que el avance de los partidos señalan al entrenador español, no hay un sustituto claro. Por lo menos, en la prensa no se han dado mayores nombres de un sucesor.

Incluso, hace algunos días quien es un favorito en cierto sector del madridismo se encargó de bajarse de las opciones. Se trata de José Mourinho, quien hoy dirige al Benfica y no quiso entrar en esa discusión en la acera merengue.

Al mismo tiempo, uno de los nombres que siempre suele aparecer cuando se habla en el tiempo reciente del Madrid es el de Zinadine Zidane, con pasado ganador en el club y que podría asistir a su tercer ciclo como estratega del equipo.

Esa opción no estaría del todo clara ahora mismo, porque el francés ha sido puesto en medios de comunicación como el sucesor Didier Deschamps en la selección de Francia finalizado el Mundial 2026.

Con todo y eso, lo que sí parece claro es que Xabi Alonso conforme avanzan los compromisos no pareciera estar muy firme en el cargo, sobre todo por los resultados deportivos y de rendimiento en el equipo que no levantan.