El auténtico video: El caballo que nadie espera en la importante prueba selectiva de La Rinconada

La emoción se siente en el ambiente mientras nos acercamos a la última reunión de carreras en el Hipódromo La Rinconada. En pocos días, los aficionados al turf disfrutarán de un gran evento cargado de adrenalina. La jornada presenta trece competencias, diez de ellas de corte selectivo.

Los seguidores del deporte hípico ya preparan sus boletos de apuesta. Saben que esta jornada promete ser una verdadera fiesta para los amantes de las carreras de caballos. Cada prueba asegura su cuota de sorpresas y emociones, lo que mantendrá en vilo a los asistentes hasta el último momento.

Dato Esencial para las Apuestas: La Rinconada Reunión 48 Video

A continuación, compartimos información clave para los aficionados a las apuestas. Tras un exhaustivo análisis, identificamos un ejemplar que enfrentó importantes tropiezos en competencias previas. No obstante, si logra superar dichos obstáculos, este caballo podría deparar una emocionante sorpresa a todos los jugadores.

El Primer Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI)

La décima carrera, que constituye la tercera válida, presenta el debut del Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI). La nómina incluye, hasta el momento, trece participantes, entre ejemplares nacionales e importados de cuatro años y más.

Por el puesto de pista cuatro se ubica el castaño importado de cuatro años Magicshadow. Este hijo del semental Yoshida en Maggie Simón, por Simón Pure, tuvo su actuación más reciente el pasado 23 de noviembre en la disputa del Clásico "Burlesco", con el jinete profesional Jhonathan Aray.

Análisis Detallado de Magicshadow

Es importante destacar que esa presentación marcó su primera vez en el tiro de 1.800 metros en la arena de Coche. Al momento de la partida, el pupilo del Stud "Don Rafael V" sufrió un fuerte tropiezo ocasionado por los ejemplares Arrebol y Li Tre Fratelli. El incidente provocó que su jinete se sentara en la silla en un par de ocasiones y el caballo quedó relegado al último lugar. Sin embargo, poco a poco se recuperó para llegar cuarto, a solo cuatro cuerpos del ganador.

Hay que mencionar que, a pesar de competir con ejemplares de calidad, Magicshadow (USA) tiene el potencial de sorprender en esta carrera pareja, siempre y cuando consiga un buen brinco y no sufra nuevos tropiezos. El ejemplar registra un total de cinco actuaciones en La Rinconada con tres victorias. Su ejercicio más reciente, del pasado 6 de diciembre, fue: En pelo 15.4, 30.1, 44.2, 58.3, 71.3 (1000) 85.3/98.3//2V, muy cómodo con remate de 13, dio a conocer la División de tomatiempos del INH.