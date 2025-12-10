Rafael Cartolano: El caballero del entrenamiento y sus dos cartas de despedida en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web es consciente de que la temporada de carreras en La Rinconada llega a su fin este próximo 14 de diciembre. El hipódromo prepara un cierre de lujo con la disputa de trece interesantes pruebas, que incluyen nueve Clásicos Grado I y una Copa.

Rafael Cartolano: Carreras Meridiano Web La Rinconada

Estas competencias, junto al popular 5y6 nacional, garantizan la emoción en unas tribunas que, se espera, alberguen a una gran cantidad de fanáticos.

Un verdadero señor y caballero del entrenamiento, a quien guardamos mucho respeto y admiración, es el trainer Rafael Cartolano. Durante todo el año, él brindó apoyo al equipo de Meridiano Web cada vez que fue necesario.

Sería impensable abordar las carreras que bajan el telón de 2025 y no contar con su presencia ante nuestras cámaras para que hable de sus dos compromisos selectivos, ejemplares que presenta dentro del 5y6 nacional.

El primer presentado es Colossus en la Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

- Este ejemplar se encuentra muy bien. Viene de hacer una carrera no tan buena; yo lo atribuyo al cambio de distancia, ya que primero lo subimos a la milla y luego lo bajamos a una prueba de 1.200 metros."

"Ahora vamos a una distancia de 1.300 metros, donde él ha corrido en excelente forma. Para este domingo, aspiramos a decidir esta prueba. Acompáñenlo con los favoritos de su preferencia, pero repito: yo espero y aspiro que Colossus decida esta prueba.

5y6 nacional: La Rinconada Entrevista Entrenador

Luego en el primer Clásico “Junior Alvarado” grado uno tiene la oportunidad de presentar al ejemplar Arrebol.

-Él se encuentra en excelentes condiciones, viene de arribar a solo cuatro cuerpos en su última actuación. Mantiene excelente condición por cancha y esperamos hacer una buena actuación en esta oportunidad.

Recuerden sellar su 5y6 el cual abona excelentes dividendos y no dejen de acompañarnos este domingo en este excelente programa de carrera a escenificarse en el majestuosos hipódromo La Rinconada. Un gran saludo a toda la afición hípica y será hasta una nueva oportunidad.