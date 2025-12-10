Stud Feralico lanza al ruedo a esta yegua que viene de Panamá y hará su debut en una de las selectivas de la R48

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 concluye este domingo 14 de diciembre en el hipódromo La Rinconada con la disputa de la reunión número 48. La jornada presenta un total de 13 carreras, que incluyen nueve pruebas selectivas de grado.

Canaima (USA): Debutante Selectiva La Rinconada

La jornada dominical comienza con la disputa del primer Clásico “Balsamino Moreira” (GI). La prueba es reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 1.200 metros. Un total de 11 competidoras sellaron su inscripción.

Entre ellas, la importada Canaima (USA) (luce el número 2 en la gualdrapa), que hará su debut en el principal óvalo del país. Jorge Salvador es el entrenador encargado para presentar a la yegua para los colores del Stud Feralico.

La zaina norteamericana de cuatro años ostenta un pedigrí de lujo. Ella procede del semental Street Sense, que ganó importantes Graded Stakes en Estados Unidos, entre ellos: Breeders’ Cup Juvenile (G1) (2006), Kentucky Derby (G1) (2007) y Travers Stakes (G1). Por su parte, su madre, Conscription, también registró una campaña de dos victorias en 19 actuaciones en la Unión Americana.

En cuanto a su campaña, la cuatroañera Canaima (USA) acumula un total 5 victorias en 13 presentaciones entre Estados Unidos y Panamá.

Ahora, la yegua enfrenta su estreno en la primera edición de este clásico Grado I de gran importancia para la cartelera de Coche, por lo que medirá sus fuerzas con rivales de su lote como: Fleet Street (USA), Above the Sky (USA), Tale of May (USA), Brown Sugar, entre otras.

Trabajos previos al debut: La Rinconada

El trabajo más que más se destacó la pupila de Salvador en la arena caraqueña fue el día sábado 06 de diciembre, marcó 42’’4 para 600 metros, contenida y muy bien después de la raya de acuerdo con la página web de jockey pronósticos.