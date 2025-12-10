"Vamos a ganar la carrera": La declaración de confianza de Juan Carlos Ávila

Suscríbete a nuestros canales

El majestuoso Hipódromo La Rinconada prepara un espectáculo de primer nivel. Este próximo domingo 14 de diciembre, el recinto celebra la última reunión de carreras del año, un programa que incluye diez pruebas selectivas dentro de un nutrido grupo de trece competencias.

Meridiano Web cierra el año de la mejor manera. Hoy, miércoles 10 de diciembre, el equipo brinda cobertura desde el lugar de los acontecimientos, donde una vez más estableció comunicación con los protagonistas: los entrenadores, encargados de presentar a cada ejemplar en el tope de condiciones.

Juan Carlos Ávila regresa al país para monitorear de cerca sus dos presentados en la jornada de gala. Esto fue lo que dijo a nuestras cámaras:

"Buenos días, entrenador. El primer compromiso es con el ejemplar Little Vic en un recorrido de 1.200 metros y ante once rivales."

-Saludos para todos los que ven la pagina de Meridiano web, una vez más aquí en el nombre de Dios y gracias a una nueva invitación del potro para correr en este par de eventos.

Little Vic: “Es un buen caballo, de mucha calidad, que estará presente en una de las pruebas importantes del domingo. Su proceso desde que llegó no ha sido fácil; el ejemplar superó problemas intestinales y un cambio importante de muchas cosas."

"No obstante, es mi responsabilidad ponerlo a tono. También es mi deber correrlo bien y asegurar que llegue en perfectas condiciones. Tenemos mucho optimismo en que saldrá adelante, superará todo lo sucedido y, en nombre de Dios, ganará la carrera."

El entrenador concluyó su análisis con un llamado a la confianza en la calidad del equino:

"Lo que todos saben es que él es muy superior a todos sus rivales. Sin embargo, viene algo atrasado, lleva varios meses sin correr y solo cuenta con dos trabajos para esta competencia. Confiamos en que la calidad supere estos inconvenientes y la balanza se incline hacia un triunfo."

Para el primer Clásico Internacional “Junior Alvarado” (GI) nuevamente Gran Yaco con gran opción en el recorrido de 1.800 metros.

- Este ejemplar viene mejor que nunca, está excelentemente bien. Las dos carreras previas le han sentado muy bien y, de verdad, para este domingo alcanza sus condiciones óptimas para hacer una tremenda exhibición.

Los esperamos en las instalaciones de La Rinconada para compartir este fin de temporada. La jornada luce estupenda para el disfrute de todos los fanáticos hípicos.