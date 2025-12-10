MLB: Tigres de Detroit tienen grandes noticias sobre Gleyber Torres

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres ha recibido luz verde para retomar todas las actividades relacionadas con el béisbol tras someterse a una cirugía de reparación de hernia deportiva. Esta aprobación médica le permite reincorporarse por completo a su rutina de entrenamientos, una señal alentadora tanto para el jugador como para los Tigres de Detroit.

Los bengalíes fueron los encargados de anunciar la actualización del pelotero venezolano, quien regresará con los felinos para la próxima temporada de las Grandes Ligas tras aceptar una oferta calificada por 22 millones de dólares, el pasado 18 de noviembre. Aunque no cumplió con su objetivo de firmar un acuerdo multianual, el camarero dejó buenas sensaciones en su primer año con la franquicia.

Con esta autorización, Torres también podrá continuar con su plan habitual de preparación invernal, enfocado en fortalecer su condición física y afinar su desempeño defensivo y ofensivo. La disponibilidad total del jugador durante la temporada baja es una noticia positiva para los Tigres, especialmente en un periodo en el que buscan estabilidad y consistencia en su infield.

Gleyber Torres llegará listo a los Spring Training

La presencia del venezolano es fundamental en el conjunto felino, por lo que su activación a los entrenamientos son excelentes noticias, tomando en cuenta que ya restan poco más de tres meses para los campos primaverales de la temporada 2026. Además de eso, el segunda base también podría ponerse en forma para representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará en marzo del próximo año.

En su reciente accionar en MLB, el de Caracas promedió para .256, 16 jonrones, 74 remolcadas, 79 anotadas, 136 hits, cuatro bases robadas, .358 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .745 en 145 juegos. El criollo se ha recuperado sin contratiempos de su hernia y ahora se pondrá en marcha para la venidera campaña de Las Mayores.