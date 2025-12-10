El Real Madrid anuncia una convocatoria con sorpresas previo al Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ya está listo para medirse al Manchester CIty en la UEFA Champions League. A través de sus cuentas oficiales publicaron la lista de convocados que estarán presentes en dicho encuentro, ofreciendo algunas sorpresas.

En primer lugar, aparecen cuatro canteranos que de ser necesario podrían ingresar al compromiso. Estos no son otros que Víctor Valdepeñas, Joan Martínez, Fran González y Jorge Cestero.

Por otro lado, se confirma la ausencia de Eduardo Camavinga, quien tras lesionarse ante Athletic Club no ha podido entrenar con normalidad. De esta forma, acompaña al resto de sus compañeros en la enfermería (Dean Huijsen, Éder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y David Alaba).

¡Mbappé sí estará!

Sin embargo, dentro de la gran cantidad de bajas por lesión, Xabi Alonso recibe una buena noticia. A pesar de las dudas sobre su estado físico, Kylian Mbappé forma parte de la convocatoria y todo indica que será titular.

El choque ante Manchester City es de vital importancia para el Real Madrid, ya que, podría definir el futuro inmediato del cuerpo técnico en caso de no obtener un buen resultado. La directiva merengue espera que todos los jugadores disponibles den la cara y demuestren su máximo nivel.

¿Cómo queda la convocatoria?

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González

Defensas: Antonio Rudiger, Raúl Asencio, Fran García, Álvaro Carreras, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Guler y Jorge Cestero.

Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Endrick y Gonzalo.