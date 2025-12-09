José Mourinho rompe el silencio y habla sobre su posible regreso al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El presente del Real Madrid sigue turbio, tras una seguidilla de resultados negativos y sin un juego convincente que tranquilice a la afición. Con todo esto, es habitual que el técnico de turno siempre sea el primer señalado, en este caso Xabi Alonso, mientras en las opiniones merengues regresa un nombre a los debates: José Mourinho.

Justamente, el técnico portugués ya tuvo oportunidad de fijar postura sobre estos rumores que surgían en las redes sociales sobre las posibilidades de un regreso como mandamás del club.

Aunque es uno de los nombres que suenan como relevo de Alonso, viene a darse más por parte de un sector del seguidor del equipo, que sigue ilusionado con un regreso del veterano estratega, que por una decisión del propio club, que hasta el momento nunca ha contemplado esta opción como la real para un escenario de recambio.

¿Qué dijo José Mourinho sobre un posible regreso al Real Madrid?

Pues bien, el luso -que actualmente se ocupa de dirigir al Benfica- fue consultado por este asunto, en el que le sitúan nuevamente con Madrid. Y para aquellos ilusionados con esta alternativa, su respuesta no va a encajar demasiado.

Sobre todo, por que fue muy clara para desmentir todos esos rumores, así como para cerrar de algún modo la puerta a un regreso al banquillo merengue.

El momento se dio cuando un periodista le dejó la pregunta sobre su mesa y Mourinho, muy conocido por sus apariciones particulares con la prensa, con gestos, dejó entrever que no quería saber nada del tema.

Incluso, su respuesta sobre si cerraba esa puerta con el Real Madrid fue muy tajante: "No es que necesite cerrarlo, es que ya está cerrado. Es un asunto cerrado, es usted el que lo abrió".