¿Cuántas bajas tendrá el Real Madrid para la Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente de alta tensión que rodea al Real Madrid antes del crucial duelo de UEFA Champions League contra el Manchester City se complica aún más debido a la extensa lista de bajas.

El entrenador Xabi Alonso se enfrenta a una situación de emergencia, especialmente en la línea defensiva, donde la acumulación de lesiones limita drásticamente sus opciones tácticas para el vital encuentro en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco recibirá al campeón inglés con seis ausencias confirmadas y dos dudas de peso que mantienen en vilo al cuerpo técnico.

La defensa, desmantelada

La enfermería del Real Madrid presenta un panorama desolador, con una especial concentración de problemas en la zaga. Las lesiones se han cebado con los defensores, obligando a Xabi Alonso a improvisar y a exigir el máximo rendimiento a los pocos efectivos disponibles.

Jugador Posición Tipo de lesión Dean Huijsen Defensa Central Lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda Éder Militao Defensa Central Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal David Alaba Defensa Central Sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha Trent Alexander-Arnold Lateral Derecho Lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda Dani Carvajal Lateral Derecho Lesión en la rodilla Ferland Mendy Lateral Izquierdo Lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha

La acumulación de ausencias en la defensa pone al equipo en una situación límite, dejando a Raúl Asencio, Fran García, Antonio Rudiger y Álvaro Carreras como los únicos disponibles en la zaga.

Las dudas de Camavinga y Mbappé

Además de las bajas confirmadas, existen dos incertidumbres en el centro del campo y el ataque que podrían complicar aún más el plan de partido de Xabi Alonso.

Los franceses Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé tienen molestias y de acuerdo a medios españoles, no están al 100% para medirse al Manchester City.

El Real Madrid estará en el Santiago Bernabéu con un once parchado, pero con la obligación moral de sobreponerse a las adversidades y demostrar el orgullo de la camiseta blanca.