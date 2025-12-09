Esta es la comparativa entre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso dentro del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid Club de Fútbol es el tema del momento a nivel deportivo, por lo que ha sido su alarmante rendimiento de inconsistencia en los últimos meses. Tomando en cuenta esto, mucho se ha hablado del rendimiento de la plantilla en el pasado con Carlo Ancelotti y en el presente con Xabi Alonso.

Tomando en cuenta esto, en el análisis del rendimiento reciente del club merengue destacan dos etapas claramente diferenciadas: la dirigida por el italiano en su último año y la que actualmente encabeza el joven dirigente español.

Ambas partes presentan números sólidos, aunque con matices que permiten apreciar cambios en la solidez defensiva, eficacia ofensiva y regularidad en LaLiga. Los registros disponibles muestran diferencias relevantes que pueden explicarse tanto por estilos tácticos como por la adaptación del plantel a nuevas dinámicas de juego.

Real Madrid: Carlo Ancelotti vs. Xabi Alonso

Durante la etapa de Ancelotti, el equipo acumuló 12 victorias, 3 empates y solo 1 derrota, cifras que reflejan un rendimiento muy estable. Además, el conjunto sumó 35 goles a favor y 12 en contra, lo que evidencia un ataque profundo y una defensa generalmente fiable. Estos números responden al enfoque equilibrado habitual de Ancelotti, basado en el control del ritmo, el aprovechamiento del talento ofensivo y una estructura defensiva tradicional que es bien conocida en este deporte.

En contraste, los datos de la etapa bajo Xabi Alonso presentan 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con 32 goles anotados y 15 recibidos. Aunque muy competitivos, estos registros muestran un ligero descenso en la contundencia ofensiva y un aumento de la vulnerabilidad defensiva. Esto puede relacionarse con un estilo más dinámico, orientado a la presión y a la verticalidad, que naturalmente expone más al equipo, pero también genera un alto ritmo ofensivo; pero de lo que más pueden diferenciarse es con su manejo en el vestuario.

Finalmente, ambas etapas comparten una notable capacidad para mantenerse en la élite del fútbol español, pero tomando en consideración las exigencias que trae estar en el Real Madrid, las comparaciones siempre van a existir, por lo que el proyecto de Xabi Alonso debe mejorar lo antes posible para alcanzar los logros que concretó Carlo Ancelotti.