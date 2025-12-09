Copa del Rey

Copa del Rey: Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus primeros rivales del torneo

El campeonato español que cuenta con la transmisión de Meridiano TV dio a conocer los resultados del último sorteo para la próximo ronda

Por

Meridiano

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 09:43 am
La Copa del Rey se pone cada vez mejor con cada ronda que avanza. El torneo de fútbol más longevo del fútbol español se prepara para unos dieciseisavos de final en los que comienzan a participar equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

El actual campeón (Barcelona) se enfrentará al Guadalajara, el subcampeón (Real Madrid) al CF Talavera y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se verá las caras con el Atlético Baleares. Por su parte el cuarto finalista de la Supercopa de España, el Athletic Bilbao enfrentará al Oruense.

¡Llegó el momento de la verdad!

Luego de disputarse tres rondas de eliminación, donde múltiples equipos lucharon por alcanzar estas rondas, llegó el momento de enfrentarse a los clubes más importantes de España. 

Todos los clubes esperan poder superar sus respectivos desafíos para medirse a cualquiera de los grandes (Barcelona, Real Madrid o Atlético), con la finalidad de mostrarse y darse a conocer ante los mejores jugadores del fútbol español.

Cabe destacar, que la ronda de diesciesavos de final de la Copa del Rey se disputará entre 16, 17 y 18 de diciembre, buscando definir a los 16 clasificados hacia octavos de final. Toda la emoción del torneo será transmitida a través de las pantallas de Meridiano TV.

