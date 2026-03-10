Jesús Luzardo será el lanzador venezolano con mejores ganancias anualmente

Suscríbete a nuestros canales

Aunque en los últimos años los más sobresaliente han sido los receptores, Venezuela ha contado históricamente con lanzadores que han enaltecido el nombre del país y que han logrado buenos contratos en Las Mayores. No obstante, la batuta entre las ganancias anuales las llevará desde el 2027 Jesús Luzardo.

Eso motivado a que el zurdo de 28 años, acordó una extensión por cinco temporadas con los Phillies de Philadelphia, en la cual tendrá una ganancia global de 135 millones de dólares y anualmente promedia 27 millones de ingreso, lo que lo pondrá en la cúspide de la lista entre los brazos venezolanos.

Jesús Luzardo ganará más que Johan Santana y Félix Hernández:

Solamente cuatro pitchers nativos del país, han logrado acuerdos superiores a los $100.000.000: Jesús Luzardo, Félix Hernández, Johan Santana y Ranger Suárez.

De estos nombres, tanto el "Rey" como el "Gocho" tuvieron contratos más largos y con mayores sumas de dinero en general. En su mejor acuerdo con los Marineros de Seattle, el cual fue de siete años (2013-2019) y $175.000.000, Hernández obtuvo una ganancia de 25 millones de dólares cada año.

Por su parte, Santana firmó por seis campañas y 137.5 millones de dólares con los Mets de Nueva York en 2008, lo que le generó casi 23 millones de ganancias anuales, pero ninguno supera los $27.000.000 que obtendrá Luzardo por zafra desde el 2027 al 2032.

De hecho, el que estaría más cerca en este caso, es Ranger Suárez, quien tendrá una ganancia de 26 millones anualmente con Boston, luego de firmar por cinco temporadas y $130.000.000.

Mejores contratos para lanzadores venezolanos en la historia:

Félix Hernández: siete años y 175 millones de dólares

Johan Santana: seis años y 137.5 millones de dólares

Jesús Luzardo: cinco años y 135 millones de dólares

Ranger Suárez: cinco años y 130 millones de dólares.

Lanzadores venezolanos con mejores ganancias anuales: