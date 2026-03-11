El voleibol femenino venezolano se viste de gala: presentan la nueva Liga Profesional

Suscríbete a nuestros canales

En un anuncio que marca un hito en la historia del deporte nacional, hoy se realizó la presentación oficial de la Liga Profesional de Voleibol (femenino). Con la presencia de las máximas autoridades deportivas del país, se revelaron los detalles de un proyecto que busca no solo el espectáculo, sino la institucionalización definitiva de la disciplina bajo estándares internacionales.

Estructura y competencia

Tirso Bastardo, presidente de la liga, desglosó el ambicioso formato que regirá el torneo. La competición contará con 5 franquicias profesionales, a las que se sumará la Selección Nacional U17, brindando un fogueo invaluable para el talento joven.

Detalles del calendario:

Fase eliminatoria: 20 juegos bajo el sistema "todos contra todos".

Series: Cada equipo disputará 10 series.

Clasificación: Los cuatro mejores avanzarán a la postemporada.

Playoffs: Se jugarán bajo el formato de "Doble C". Los dos ganadores pasarán a la Gran Final.

Draft de refuerzos: Innovador sistema para semifinales donde el 4to lugar elige primero, seguido sucesivamente por el resto de los clasificados.

Las semifinales se disputarán en series de tres juegos (viernes, sábado y domingo), mientras que la Gran Final se llevará a cabo en una sede neutral, garantizando imparcialidad y un espectáculo de altura.

Alianza estratégica y proyección internacional

El presidente de la Federación Venezolana de Voleibol, José Vásquez, subrayó que la liga ya fue presentada en Suiza ante la Federación Internacional. El objetivo es claro: adaptar el calendario nacional al internacional (octubre a mayo) para que las 86 venezolanas que actualmente brillan en ligas extranjeras puedan integrarse al proyecto.

"El campeón y subcampeón tendrán el derecho de representar al país en el Campeonato Sudamericano de Clubes, buscando la clasificación al Mundial de Clubes", afirmó Vásquez.

Innovación y equidad: El tabulador de igualdad

Uno de los puntos más interesantes fue la implementación de un Tabulador de igualdad aalarial. Este sistema garantiza una remuneración justa basada en la trayectoria:

Tope Salarial: Para jugadoras con experiencia olímpica o en campeonatos del mundo.

Base Salarial: Para jugadoras con participación en Juegos Nacionales.

Además, para fomentar la competitividad, se permitirán dos jugadoras extranjeras por equipo, quienes estarán exentas del pago de transferencia durante los dos primeros años de la liga.