¿Cuándo debutan Real Madrid y Barcelona en Copa del Rey?

Tras un emocionante inicio con las primeras rondas de eliminación, la Copa del Rey da la bienvenida a sus máximos exponentes. El Real Madrid y FC Barcelona, los dos clubes más laureados de España, están listos para hacer su debut en el torneo en la fase de dieciseisavos de final.

El sorteo realizado marca la entrada de los equipos que disputan competiciones europeas, dándole un salto de calidad y atención al campeonato copero. Toda la acción del torneo será transmitida a través de las pantallas de Meridiano TV.

Real Madrid visita el Prado

Los dirigidos por Xabi Alonso comenzarán su andadura copera a domicilio y con la mira puesta en asegurar su pase a la siguiente fase sin sobresaltos.

Rival: Talavera de la Reina (equipo de la tercera división española)

Fecha de Debut: Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Condición: Visitante (Estadio Municipal El Prado)

El equipo blanco buscará imponer su jerarquía desde el inicio, utilizando este encuentro no solo para avanzar, sino también para dar minutos a jugadores que buscan consolidarse o que vienen saliendo de lesión.

El Barcelona quiere repetir la corona

Por su parte, el vigente campeón del torneo también tendrá un estreno fuera de casa ante un equipo que ya ha demostrado su capacidad de sorpresa al superar las rondas previas.

Rival: Club Deportivo Guadalajara (equipo de la tercera división española)

Fecha de Debut: Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Condición: Visitante (Estadio Pedro Escartín)

El combinado azulgrana espera iniciar el camino hacia un nuevo trofeo. Enfrentar al CD Guadalajara en su feudo requerirá de concentración y evitar el exceso de confianza, ya que la Copa siempre guarda sorpresas.

Tanto Real Madrid como Barcelona desean que estos encuentros se conviertan en una mera formalidad para sellar su clasificación a los octavos de final y mantener viva la ilusión por un nuevo título de la Copa del Rey.