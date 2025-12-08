¡Ultimátum en el Santiago Bernabéu! Posible sentencia para Xabi Alonso 

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia bomba sacude los cimientos del Real Madrid: Xabi Alonso será despedido si el equipo pierde contra el Manchester City en el inminente choque de la Liga de Campeones, según reportes de la prensa española. La decisión, que se califica como "tomada", llega tras una semana de crisis en el club blanco.

El ultimátum al entrenador vasco se produce después de la humillante derrota en casa (0-2) ante el Celta de Vigo este fin de semana, un partido que terminó con tres tarjetas rojas para los jugadores merengues y que ha encendido todas las alarmas en la directiva, incluido el presidente Florentino Pérez.

El encuentro de Liga de Campeones contra el Manchester City, programado para este miércoles, no será solo una batalla europea más, sino que se ha convertido en el juicio final para Xabi Alonso.

Manchester City: ¿un partido de vida o muerte?

La presión aumenta: Alonso, que fue nombrado entrenador del Real Madrid en mayo de 2025 con grandes expectativas, está viviendo su primer gran momento de presión. El equipo se encuentra a cuatro puntos del FC Barcelona en LaLiga y la inconsistencia en los resultados domésticos ha generado un clima de inestabilidad.

Fuertes críticas internas: Según medios españoles, la derrota contra el Celta de Vigo no solo generó frustración por el resultado, sino por la pérdida de "compostura, estructura e identidad" del equipo. Los reportes sugieren que la relación entre Alonso y el vestuario ya se considera "irreparable".

Los nombres en la recámara

El club ya estaría analizando opciones para un reemplazo inmediato en caso de derrota. Los dos nombres que suenan con más fuerza para suceder a Alonso son leyendas del banquillo europeo:

Zinedine Zidane: El técnico francés, que ya tuvo dos etapas de éxito extraordinario en el Real Madrid, es uno de los favoritos de la afición y la directiva.

Jürgen Klopp: El exentrenador del Liverpool también figura en la lista como un candidato de alto perfil para tomar las riendas del proyecto.

El próximo capítulo

Mientras Xabi Alonso insiste públicamente en que el enfoque debe estar en los tres puntos y en quitarse el "mal sabor de boca" de la derrota liguera, el reloj avanza. El duelo contra el Manchester City no solo definirá el panorama en la Champions League, sino que marcará el final o la continuidad del proyecto de Alonso en el banquillo merengue.