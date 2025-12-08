Real Madrid recibe las peores noticias de Éder Militao

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid confirmado la gravedad de la lesión sufrida por el defensor brasileño Éder Militão, pieza fundamental en el grupo de Xabi Alonso. El diagnóstico es contundente y supone un duro golpe para la planificación defensiva del equipo: el jugador padece una rotura en el músculo bíceps femoral de la pierna izquierda. Este tipo de dolencia muscular ya es de por sí compleja, pero la situación se agrava significativamente.

Lo que eleva la lesión de Militão a la categoría de crisis es la afectación del tendón, tal y como han revelado las pruebas médicas. Una rotura con compromiso tendinoso exige una hoja de ruta de recuperación mucho más cautelosa y lenta, lo que automáticamente elimina cualquier opción de un regreso a corto plazo. Esta información crucial, que establece el peor de los panoramas, fue confirmada por la periodista especializada Arancha Rodríguez, indicando que el Real Madrid ya maneja los tiempos de ausencia.

Real Madrid pierde por varios meses a Éder Militao

El tiempo de baja para el central oscilará entre los tres y cuatro meses. Este pronóstico implica que el Real Madrid deberá afrontar el tramo más crítico y decisivo de la temporada sin su principal exponente en el eje de la zaga. Militão se perderá rondas importantes en la Copa del Rey y, previsiblemente, los octavos de final de la UEFA Champions League. Su regreso, si todo evoluciona favorablemente, se produciría ya entrada la primavera, justo para el cierre de las competiciones.

Te podría interesar: Esto fue lo que dijo el acta de Quintero González sobre expulsiones de Carvajal, Endrick y Carreras

La ausencia prolongada de Éder Militão obliga al club a reestructurar la rotación. La exigencia recaerá ahora sobre el resto de los centrales, que tendrán que asumir una carga de minutos muy elevada. Esta lesión no solo es un problema físico, sino un desafío táctico que pone a prueba la profundidad de la plantilla y abre el debate sobre la necesidad de acudir al mercado invernal. La defensa es la línea más afectada y su capacidad de resiliencia, sin el brasileño, será clave para mantener vivo al Real Madrid en la lucha por los títulos.