Sanción en La Rinconada: Revelan el motivo de la multa a Robert Capriles

La fiesta del hipismo en la continuación del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 07 de diciembre con la realización de la reunión número 47 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional volvió a figurar de manera extraordinaria al inicio de mes.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Reunión 47

En la segunda carrera de la tarde, programada para la 1:25 pm con una nómina de cinco participantes, en carrera especial para potrancas nacionales e importadas de 2 años debutantes o no ganadores. Que a la postre se convirtió en una victoria para la castaña Roma con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Ismael Martínez.

Sanción: Jinete Profesional Robert Capriles

En la misma carrera participó el ejemplar Fairytale con la monta de Robert Capriles que arribó en la segunda casilla, presenta reclamo contra la ganadora y las autoridades deciden:

RECLAMO INFUNDADO

"El jinete ROBERT CAPRILES (FAIRYTALE Nº04) presentó RECLAMO en contra del jinete YOELBIS GONZALEZ (ROMA Nº01) Visto el video esta Junta de Comisarios DECIDE: DESESTIMAR dicho reclamo por no apreciar elementos que lo avalen, esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONAR con MULTA al jinete ROBERT CAPRILES por lo infundado de su reclamo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Nacional de Carreras".