LVBP: Ildemaro Vargas completó esta importante cifra entre jugadores activos

Especial momento el que se vivió este domingo en el duelo entre Águilas del Zulia y Cardenales de Lara, donde el capitán de estos últimos, Ildemaro Vargas, consiguió su hit vitalicio número 500 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Ocurrió durante el 5to inning ante los envíos del relevista rapaz, Manuel Medina; al primer envío del turno, el imparable salió hacia el jardín izquierdo.

Ildemaro Vargas, blindado

De ese modo, Vargas se convirtió en el 9no jugador activo que ha completado esa cifra, junto a Alexi Amarista que lleva 819, Henry “Pollito” Rodríguez 717, Gorkys Hernández 658, Alí Castillo 652, Wilfredo Tovar 631, José “Cafecito” Martínez 624, Balbino Fuenmayor 518 y José Pirela 510.

Adicionalmente, Ildemaro José pasó a ser el 6to toletero que con Cardenales llega a esa cantidad de hits, antes de él lo hicieron: Robert Pérez con 1372, Luis Sojo 1007, Alexis Infante 740, Selwyn Langaigne 560 y Fred Manrique 510.

De acuerdo a los registros de pelotabinaria, Vargas con el uniforme crepuscular, previo a la jornada de este 7 de diciembre, había dado 490, ahora 493 porque ante Águilas terminó de 4-3, el último lo despachó en la 8va entrada contra el relevista Juan Mateo.

Con Caribes de Anzoátegui, el líder cardenalero tuvo 8.